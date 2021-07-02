مالديف مصر في مرسى مطروح.. شاطئ أم الرخم «الدخول ببلاش»

يعد شاطئ أم الرخم، من أجمل الشواطىء المطله على ساحل البحر البحر الأبيض المتوسط، اشتهر في السنوات الأخيرة، بمالديف مصر، لتشابه لون مياه البحر به، بمياه جزر المالديف، والتى تحمل اللون السماوى، الشفاف، ترى من خلالها قاع البحر، والرمال البيضاء الناعمة التى تكسو البحر من الخارج، والهواء النقي والشمس الساطعة، مما يجذب العديد من المصطافين، الذين يزورون مرسى مطروح، ويسألون عن أم الرخم، للاستمتاع بجمال البحر والطبيعة الخلابة، في الشاطىء.

شاطىء أم الرخم.. أين يقع مالديف مصر بمرسى مطروح

يقع شاطىء أم الرخم، غرب مدينة مرسي مطروح بـ20 كيلومتر، في منطقة زاوية أم الرخم، وتتوافر وسائل المواصلات من وسط المدينة، وحتى الشاطىء من أتوبيسات تابعة لمشروع نقل الركاب، وميكروباصات، من موقف الأبيض وعجيبة، تعمل على مدار 24 ساعة خلال موسم الصيف، ويبعد الشاطىء عن الطريق بضع خطوات، وهو من الشواطىء الهادئة التي تستجم الأسر بها.

شاطىء أم الرخم.. حسن معاملة المصطافين وراء شهرته

يعمل على شاطىء أم الرخم، مجموعة من الشباب من أبناء قرية زاوية أم الرخم، من عائلة عميرة، ولديهم خبرة طويلة في التعامل مع المصطافين، لعملهم على البحر المواجه للمنطقة السكنية المقيمين بها منذ الصغر: «أهم حاجة عندنا المصطاف يأتى ويستمتع بالبحر، هو وأسرته، ويرجع بلده مبسوط، وحسن المعاملة فى المقدمة»، قالها سالم دواس القائم على شاطىء ام الرخم، لافتا لـ«الوطن»، أن الشاطىء به جميع الخدمات، دورات مياه، كافتريات، ومطاعم، وغطاسين دورهم إنقاذ الغرقى.

وأضاف: «نحذر جميع رواد الشاطىء ونمنع النزول في حالة عدم استقرار البحر، لأن حياة المصطاف مسئولية في أعناقنا، وسمعتنا رأس مالنا، ودورنا هو إسعاد الناس، وتقديم جميع الخدمات لهم على الشاطىء، ولا يوجد رسوم دخول للشاطىء، مفتوح مجانا، وأسعار الشماسى موحده، الشمسية و 4 كراسى 75 جنيها، سعرنا واحد في أى وقت والجميع سواء في التعامل، نتعامل بمصداقية، وراحة الناس هدفنا».