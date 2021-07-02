تحرير طفله خطفها 3 عاطلين للمطالبة بفدية في القليوبية

حررت أجهزة الأمن فى مدينة العبور، طفلة اختطفها 3 أشخاص لطلب فدية من والدها لعلمهم بثراءه وتم ضبط المتهمين عقب تحرير الطفلة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة العبور بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة بإختطاف ابنته 7 سنوات، أثناء تواجدها أمام مسكنها، وأفاد بورود إتصال هاتفى طلب منه المتصل دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية و إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتوصلت التحريات الى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمين الأخرين مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.