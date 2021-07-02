عاجل.. وفاة مدير التصوير رمسيس مرزق عن عمر ناهز 81 عاما

أعلن الفنان سامح الصريطي، اليوم الجمعة، رحيل مدير التصوير رمسيس مرزوق، عن عمر يناهز الـ81 عاما، وقال الصريطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق».

يذكر أن مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزق على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها «أضحك الصورة تطلع حلوة»، «مرسيدس»، «ليه يا بنفسج»، «الصعود إلى الهاوية» و«آه يا ليل يا زمن»، وغيرها من الأعمال التي تصل إلى 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون.