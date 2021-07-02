أنغام تصف الرجال بالمجانين في حفلها الغنائي بالأوبرا (فيديو)

أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا، ليلة أمس، على مسرح دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من محبيها.

أنغام في دار الأوبرا

وخلال الحفل، قدمت الفنانة أنغام عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وكان من بين هذه الأغاني واحدة من أغانيها التي حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا أغنية «متلخبطة».

ولكن قبل أن تقدمها أنغام للجمهور، علقت عليها تعليقًا ساخرًا، وصفت من خلاله الرجال بـ«المجانين»، وقالت: «أغنية متلخبطة للرجال اللي دائمًا بيتريقوا علينا ويقولوا إن عندنا تقلبات وحاجات كدا وهما أصلا مجانين وكل يوم في حال»، متابعة: «تعالوا نضايقهم شوية والستات صقفوا بقى».

انغام تغنى اغنية متلخبطة

يذكر أن أغنية متلخبطة حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا من قبل الجمهور، حيث وصفوها بأنها من أكثر الأغاني التي تعبر عن السيدات وتقلباتهم بسبب مشاعرهم المتقلبة.

الفنانة أنغام.. كلمات أغنية «متلخبطة»

وتقول كلمات الأغنية

أيوة بحبك أوي

بس مش عايزاك

زعلانة منك بس

مبسوطة معك

مش طايقة أشوفك

لكن إنت وحشتني

وبشك فيك لكن

حقيقي مصدقاك

من حبي فيك متلخبطة

حاسة إني مش متظبطة

وحاجات كثيرة وعكسها

من حبي ليك متأكدة

واثقة أوي ومترددة

ومشاعري داخلة في بعضها

علشان كده أنا ببعدك

وكمان بقرب ليك أوي

بتطمن جنب منك

وبخاف أكثر وأغير

شايفاك ملاك

وبرضو شايفة عيوبك كثير

وبقول أنا ملك نفسي

وإنت ملكتني

وبشوف الدنيا حلوة

طول ما أنا شايفاك بخير

يشار إلى أن الفنانة أنغام، قد قدمت كثيرًا من الأغاني خلال حفلها بدار الأوبرا المصرية، ومنها: «أنا بعته كتير وبعتلي نظرة وبتحبها ولا وحلمت تشوفني بالطرحة».