العقوبة القانونية للغش في الثانوية العامة 2021: حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة 2021 والمقرر انطلاقها عقب أسبوع من الآن، بداية من السبت الموافق 10 يوليو الجاري، وقد لا يعرف الكثير من الطلاب أن هناك عقوبة تنتظر الطالب «الغشاش» وفقًا للقانون.

وحسب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن هناك عدد من العقوبات التي بصددها الطالب الذي يغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، والتي تمّ تغليظها هذا العام.

عقوبة الغش في الثانوية العامة

وأكّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه تم تطبيق القانون الجديد لمكافحة الغش في الامتحان، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، في أكتوبر الماضي، قرار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب أغسطس 2020.

ووفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، جاءت عقوبة الغش في الثانوية العامة بتغليظ العقوبات على محاولة الغش في الامتحان، بأن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما يعاقب وفقًا للقانون على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إضافة بالحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وأوضح القانون أنَّ في حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، إضافة إلى أنَّه في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.