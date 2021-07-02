إصابة عضو مجلس نواب بالقليوبية في انقلاب سيارته على الطريق الحر

أُصيب النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب سيارته على طريق «بنها - شبرا»، الحر، بمحافظة القليوبية، وتم نقل النائب ومرافقه إلى مستشفى قليوب المركزي للعلاج.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية أثناء توجهها إلى القاهرة وتبين أن بداخلها النائب محمد إسماعيل الشريف ومرافق له، وبهما إصابات عبارة عن كدمات وسحجات.

وتبين من معاينة رجال البحث الجنائي في القليوبية انقلاب السيارة رقم «د ج أ 9723»، يستقلها كل من النائب محمد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، ومرافقه إبراهيم عوضين، حيث تحطمت السيارة نتيجة الاحتكاك الشديد والانقلاب أكثر من مرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

في وقت سابق شهد طريق «بنها - القاهرة»، الزراعي انقلاب سيارة ربع نقل محملة بصابون سائل أعلى نفق سندنهور بمركز بنها، تم رفع السيارة عن الطريق، والتعامل مع الصابون لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

وبانتقال وكيل مرور القليوبية، وقوات الحماية المدنية، تبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام «ع وط 4167» محملة بصابون سائل، إثر اصطدامها بأتوبيس يحمل أرقام «ع م و8251»، حيث تسبب إفراغ حمولة السيارة من الصابون في وقف الحركة المرورية، دون خسائر في الأرواح.

وتمكنت القوات من التعامل مع الصابون برفع آثار الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيقات.