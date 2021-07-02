بشرة خير.. مستشفيات قنا تعود للعمل بكامل طاقتها بعد تراجع كورونا

أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة في محافظة قنا، أن المستشفيات المخصصة لفرز وعزل المصابين بفيروس كورونا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ستعود إلى العمل بكامل طاقتها، اعتباراً من غد السبت، في كافة أقسامها، بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى «صفر» في بعض المستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المديرية طلبت من إدارة المستشفيات كإجراء احترازي، تخصيص 20% من عدد الأسرة في حالة تسجيل أي إصابات محتملة بفيروس كورونا.

وكشف «تاوضروس» أن عدد حالات كورونا المحجوزة في مستشفيات قنا تبلغ 17 حالة فقط، في انخفاض ملحوظ وشبه انتهاء الفيروس وتراجعه بشكل كبير بين المواطنين، موضحاً أن هذا العدد يتضمن 8 حالات في مستشفى قنا العام، وحالتين في مستشفى قفط التعليمي المخصص بالكامل لعزل مصابي كورونا، وحالة في حميات قنا، وحالتين في حميات نجع حمادي، وحالة في مستشفى الوقف، وحالتين في مستشفى فرشوط، وحالة في مستشفى الصدر بقنا.

وتابع أن حالات العزل المنزلي بلغت 13 حالة فقط، في تراجع كبير، في حين أن وقت الذروة وصلت حالات العزل المنزلي إلى 1000 حالة، ونتيجة لوعي المواطنين والخدمات الطبية الصحيحة التي تقدمها المستشفيات، والإجراءات الحكومية التي طبقتها المحافظة بقيادة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وجميع الأجهزة التنفيذية.

وطالب وكيل وزارة الصحة المواطنين في محافظة قنا بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستخدام الكمامة عند الخروج، للحفاظ على أنفسهم من خطر الفيروس، كما طالب المواطنين، خاصةً كبار السن، بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا.