هل اقترب يوم القيامة؟.. تعرف على علامات الساعة التي ظهرت حتى الآن

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها هل اقتربت الساعة؟ مؤكدة أن الساعة اقتربت فعلا، ومن أدلة اقتراب يوم القيامة بعث النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، وفق الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذي استند في إجابته إلى ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، رضي الله عنه، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- قال بأصبعيه هكذا -بالوسطى والتي تلي الإبهام-: «بعثت والساعة كهاتين».

علامات يوم القيامة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية علامات الساعة التي ظهرت، وهناك أخرى ظهرت وما زالت مستمرة، وذلك من خلال الأحاديث النبوية الشريفة:

بعث النبي محمد

- أول علامة من علامات يوم القيامة التي ظهرت هي بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي تعتبر من علامات الساعة الصغرى، فالله ختم به الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام-، وأقام برسالته الحجّة على جميع الخلق، ويذكر في ذلك قول النبي: «بُعِثْتُ أنا والسَّاعَةَ كَهذِه مِن هذِه، أوْ: كَهاتَيْنِ، وقَرَنَ بيْنَ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى».

ظهور مدعي النبوة

ومن علامات الساعة، ظهور مدعي النبوة، وفي هذا الأمر أخبر النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، أنّ الساعة لا تقوم إلّا بظهور الكذابين الذين يدّعون النبوة، قال: «لا تقومُ الساعةُ حتى تلْحقَ قبائلُ من أمَّتي بالمشركينَ، وحتى تُعبدَ الأوثانُ، وإنَّه سيكونُ في أمَّتي ثلاثونَ كذَّابًا، كلُّهم يزعمُ أنَّه نبيٌّ، وأنا خاتمُ النبيينَ لا نبيَّ بعدي»، وقد ظهر منهم من هو في عهد النبي وآخرين بعد وفاته.

فتح بيت المقدس

ومن ضمن علامات يوم القيامة التي ظهرت، فتح بيت المقدس، وقد ثبت عن النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، أنّه قال: (اعْدُدْ سِتًّا بيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ)، وقد فُتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب، وأيضًا في زمن صلاح الدين الأيوبي.

فيض المال وكثرته

ومن علامات الساعة التي حدثت بالفعل، فيض المال وكثرته: وقد ثبت عن النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، قوله: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ، فَيَفِيضَ حتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَن يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وحتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الذي يَعْرِضُهُ عليه: لا أَرَبَ لِي».

المال في يد من لا يحسنون التصرف

- ومن علامات قيام الساعة أن يكون المال في يد من لا يحسنون التصرف فيه واستثماره الأمثل، قال النبي محمد، عليه الصلاة والسلام: «إذا كانَتِ العُراةُ الحُفاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، فَذاكَ مِن أشْراطِها، وإذا تَطاوَلَ رِعاءُ البَهْمِ في البُنْيانِ، فَذاكَ مِن أشْراطِها».

انتشار المال الحرام

- ومن علامات قيام الساعة، هو انتشار المال الحرام، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي محمد، ليه الصلاة والسلام، أنّه قال: «عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: يَأْتي علَى النَّاسِ زَمانٌ، لا يُبالِي المَرْءُ ما أخَذَ منه، أمِنَ الحَلالِ أمْ مِنَ الحَرامِ».

ظهور الفتن

- ظهور الفتن وانتشارها، وقال النبي محمد، عليه الصلاة والسلام: «بَادِرُوا بالأعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».

ظهور الجهل ورفع العلم

- رفع العلم وظهور الجهل، وثبت بقول النبي محمد، صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ مِن أشْراطِ السَّاعَةِ: أنْ يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ»، والمقصود برفع العلم موت أهله.

ظهور المحرمات والمنكرات

- ومن علامات الساعة، هو ظهور المحرمات والمنكرات كالزنا وغيره، وقال النبي، عليه الصلاة السلام: «إنَّ مِن أشْراطِ السَّاعَةِ: أنْ يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ، ويُشْرَبَ الخَمْرُ، ويَظْهَرَ الزِّنا».

السلام للمعرفة فقط

- ومن علامات يوم القيامة، أن يكون سلام الرجل على الرجل للمعرفة فقط، وفي ذلك قال النبي محمد، صلّ الله عليه وسلم: «إنَّ مِن أشْراطِ السَّاعةِ أنْ يُسلِّمَ الرَّجُلُ على الرَّجُلِ، لا يُسلِّمُ عليه إلَّا للمَعرِفةِ».