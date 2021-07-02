سر ركوع الرئيس الأمريكي لسيدة إسرائيلية.. أم لـ 12 طفلاً

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن راكعاً أمام نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وإحدى السيدات في البيت الأبيض، وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنه خلال زيارة ريفلين إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، تعرّف الرئيس جو بايدن على السيدة الواقفة معهما، وهي ريفكا رافيتز، التي تعمل رئيسة لمكتب ريفلين ومستشارة له منذ عام 1999، وعلم أنها والدة لاثني عشر طفلاً، فركع أمامها رئيس الولايات المتحدة، وهي تنتمي إلى اليمين المتطرف.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل وفيات بين الأمهات بين الدول المتقدمة، مع معدل وفيات مرتفع بشكل كبير بين الأمهات من السود والهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين.

و«رافيتز» أم لاثني عشر طفلاً من أبوين يهوديين مهاجرين من الولايات المتحدة، وحصلت لاحقًا على درجة علمية في الإدارة وعلوم الكمبيوتر من الجامعة المفتوحة في إسرائيل، وفي عام 2017 حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة العامة من جامعة حيفا، ومتزوجة من يتسحاق رافيتز، الذي شغل منصب نائب رئيس بلدية «بيتار إيليت»، بين عامي 2014 و2018، وهي عائلة غريبة، حيث لا تتوفر لهم خدمة الإنترنت في المنزل، ولا يسمحون بنشر أي صحيفة، علمانية أو دينية.

وانتخب الكنيست الإسرائيلي في الشهر الماضي إسحاق هرتسوج ليصبح الرئيس الـ11 للبلاد، وذلك بعد منافسة في الانتخابات داخل المجلس مع المعلمة المنحدرة من أصول مغربية مريم بيريتس.

وسوف يتولى هرتسوج في التاسع من يوليو الجاري منصب رئيس إسرائيل لمدة 7 سنوات خلفاً للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين.

وكان هرتسوج رئيس الوكالة اليهودية، وهي منظمة يهودية لجمع اليهود من جميع أنحاء العالم للهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.