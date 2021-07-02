«سي إن».. إضاءة أعلى برج في كندا بألوان علم مصر

للعام الثالث على التوالي، تشهد مدينة أونتاريو الكندية، رفع العلم المصري على مبنى البرلمان، التي بدأت في يوليو 2019، بجهود الهيئة الكندية للتراث المصري، في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي، لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم، لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هذه الفعالية تؤكد على العلاقات القوية بين الشعبين المصري والكندي، حيث تنطلق فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا مع بداية شهر يوليو من كل عام، الذي يقام هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت «مكرم» إلى دور القوى الناعمة المصرية، التي تمثل قوة كبيرة في تقوية العلاقات بين الشعب المصري وغيره من الشعوب.

إضاءة «سي إن» أعلى برج في كندا بألوان علم مصر

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الفعاليات تشتمل على إضاءة أعلى برج في كندا وهو برج CN «سي إن» بألوان علم مصر وقت غروب الشمس، ويتم البث المباشر للفعاليات في تمام الساعة 9 مساء، بتوقيت تورنتو، عبر رابط الهيئة (من هنا)، وكذلك علي الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين في كندا هم سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التي نشأت على ضفاف النيل، وهناك رموز مصرية ناجحة في كل المجالات لابد من الاستفادة منها باعتبارهم ضمن القوى الناعمة المصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندي تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير في كل المجالات.

وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري بجهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الممكنة، مثمنين تعاون الوزارة مع أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لربطهم بالوطن وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض، وأبدوا استعداد أبناء الجالية المصرية في كندا للتعاون بكل الوسائل الممكنة لإبراز فعاليات شهر الحضارة المصرية بالتعاون مع وزارة الهجرة وباقي الوزارات المصرية.