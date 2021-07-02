جراحة نادرة.. تحويل «سبابة» طفل إلى «إبهام» بـ«طنطا الجامعي»

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بالجامعة في إجراء جراحة دقيقة بتحويل أصبع «السبابة» إلى «إبهام»، في اليد اليسرى لطفل يبلغ من العمر سنتين، داخل المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة.

وقال ‏الدكتور أحمد غنيم، ‏عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الطفل «محمود»، البالغ من العمر عامين، ولد بأربعة أصابع في يده اليسرى، واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة، ووضع خطة علاجية للطفل.

وأشار رئيس الفريق الجراحي، الدكتور عبد الحكيم عزت، إلى أن مراحل العملية التي أجريت للطفل تضمنت إعادة وظائف اليد مرة أخرى، من خلال تسليك الأوعية الدموية والأعصاب، وتقصير الإصبع باستئصال المشطية، ثم تعديل المفصل ما بين السلامية والمشطية، ونقل العظام والأوتار والأعصاب في وضع يسمح لها بالنمو مع مراحل نمو الطفل بشكل طبيعي.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى طنطا التعليمي، الدكتور محمود سليم، إن «مثل هذه النجاحات تثبت كفاءة التقنيات الجراحية الحديثة المتوفرة بالمستشفى، وكذلك مستوى الخدمات الطبية الشاملة المقدمة للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية».

وعبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها، حيث أصبح الآن قادراً على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعياً إلى حد كبير.

ضم الفريق الطبي كلاً من الدكتور عبد الحكيم عزت، رئيساً، والدكتور مصطفى نجيب، مدرس مساعد، تحت إشراف الدكتور محمود الرصاصي، رئيس وحدة جراحة الأطفال وإصلاح الأطراف، والدكتور أسامة عبد الوهاب، رئيس قسم العظام، والدكتورة آلاء أبو حجر، اخصائي تخدير.