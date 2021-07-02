أشرف رشاد: الوعي من اهم المعارك التي تخوضها الدولة المصرية

قال أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن» والنائب الأول له، إن معركة الوعي من أهم المعارك التي تخوضها الدولة المصرية، وحققت فيه نجاحات بالغة النظير في مواجهة دعاة التطرف والإرهاب وجميع التنظيمات التي تعمل ضد إرادة المصريين.

صالون حزب مستقبل وطن

وأضاف «رشاد» خلال الصالون السياسي الذي نظمه حزب «مستقبل وطن»، اليوم بمحافظة الشرقية، تحت شعار «صالون 30 يونيو.. ثقافة تبني وعيًا»، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق، أنّ ثورة 30 يونيو ستظل يومًا محفورًا في تاريخ الأمة المصرية، حيث كانت النور الذي أنار الظلام لتبدأ معه مسيرة التنمية والبناء والنهضة، مشددًا على ضرورة إيماننا بالاستمرار في تعزيز معركة الوعي وتعريف الناس بالإنجازات التنموية التي تمت خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في الصالون، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والنائبة سكينة سلامة، وعدد من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية.

ثورة 30 يونيو المجيدة

وجاء ذلك بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث سيتم تسليط الضوء على الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار «رشاد» إلى أنّ صالون اليوم ليس فقط احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية ولكنه إيضاح للإنجازات وتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة بمؤسساتها العظيمة واقتصادها القوي وشعبها المتحدي العازم على تحقيق تطلعاته وطموحاته خلف قيادته السياسية المخلصة.