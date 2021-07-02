البصيرة..أبرز الزيارات الخارجية

الرئيس السيسى كانت لديه قراءة واعية للمشهد الإقليمى والدولى، فقد بقى التحرك الإقليمى الواعى المدروس باتجاه ليبيا، كما فرضت كذلك تحركاتنا الواعية هدوءاً أمنياً شرق المتوسط، حيث ازدادت أهمية شرق المتوسط كنطاق استراتيجى

أشار تقرير للهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد للسياسة الخارجية لمصر مكانتها وتأثيرها، كما أعاد التوازن لشبكة علاقات مصر الدولية، وذلك بعد أن خرجت مصر من 30 يونيو وهى تعانى من قطيعة من جانب عدد من الدول والمنظمات الدولية، ومنذ توليه الرئاسة قام بـ 115 زيارة خارجية شملت 46 دولة على مدى 6 سنوات.