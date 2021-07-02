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محمود مسلم

البصيرة..أبرز الزيارات الخارجية

كتب:

الوطن
11:13 م | الجمعة 02 يوليو 2021
مكانة الرئيس بين زعماء العالم

مكانة الرئيس بين زعماء العالم

الرئيس السيسى كانت لديه قراءة واعية للمشهد الإقليمى والدولى، فقد بقى التحرك الإقليمى الواعى المدروس باتجاه ليبيا، كما فرضت كذلك تحركاتنا الواعية هدوءاً أمنياً شرق المتوسط، حيث ازدادت أهمية شرق المتوسط كنطاق استراتيجى

أشار تقرير للهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد للسياسة الخارجية لمصر مكانتها وتأثيرها، كما أعاد التوازن لشبكة علاقات مصر الدولية، وذلك بعد أن خرجت مصر من 30 يونيو وهى تعانى من قطيعة من جانب عدد من الدول والمنظمات الدولية، ومنذ توليه الرئاسة قام بـ 115 زيارة خارجية شملت 46 دولة على مدى 6 سنوات.

 

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