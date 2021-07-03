وزيرة الصحة: أغلقنا العديد من مستشفيات العزل ومستعدون لأي موجة جديدة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا انكسرت، وعادت أرقام الإصابات إلى مستوى هو الأقل منذ سبتمبر 2020، موضحة أن أعداد المحتجزين في مستشفيات العزل انخفض بشكل كبير، وأغلقوا الكثير من مستشفيات العزل، وتم الإبقاء على مستشفى واحد في كل محافظة.

وأضافت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أنهم طوروا قدرات مستشفيات وزارة الصحة، وأصبحت قوية وتستطيع تحمل أي زيادات في أي وقت، موضحة: «حتى لو دخل العالم في موجة رابعة، وبالفعل بعض الدول دخلت فيها رغم نجاحها في برنامج التطعيم لكن مع اللقاحات لو تعرضنا لموجة رابعة ستكون الوفيات أقل، بسبب حماية الفئات ذات الخطورة من السكان، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية من خلال اللقاحات».

وتابعت الوزيرة أن هناك انخفاض شديد جدا في إصابات الأطقم الطبية بفيروس كورونا في آخر شهرين، وتم حماية الأطقم الطبية بالتطعيم بنسبة 100%، بعد تطعيم حوالي 700 ألف، ولو جاءت موجة رابعة ستكون هناك حماية للفئات الأكثر عرضة للإصابة.