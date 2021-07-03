عاجل.. قراصنة روس يخترقون 200 شركة أمريكية لتكنولوجيا المعلومات

قالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إن قراصنة روس، اخترقوا 200 شركة أمريكية لتكنولوجيا المعلومات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واستهدف القراصنة، مزودي الخدمات، الذين غالبًا ما يقدمون دعم تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقالت «بلومبرج»، إن شركة البرمجيات الدولية «كاسيا» Kaseya وعددا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأخرى، تعرضت لهجوم إلكتروني شنه قراصنة روس، موضحة في تقرير، أن الهجوم السيبراني أثر على 6 شركات على الأقل، بين عملائها حوالي 200 شركة أصغر، وربما تم حظر بياناتها مؤقتا.

وكانت وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية، نشرت، أمس الخميس تقريرا مشتركا، أشار إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، متورط في هجمات قرصنة مستمرة على هياكل حكومية وخاصة في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن موسكو ليست متورطة في أي هجمات إلكترونية على منشآت أمريكية، وأن الاتهامات الموجهة لروسيا لا أساس لها من الصحة، وسببها الخوف من روسيا.