حريق في مدينة «تشيسترمير» الكندية يسفر عن مقتل 7 مسلمين

لقى 7 أشخاص من عائلتين مسلمتين بينهم 4 أطفال مصرعهم جراء حريق نشب في أحد المباني السكنية بمدينة «تشيسترمير» الكندية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت قناة «سي تي في» الكندية، إن الحريق اندلع، ظهر أمس، بالتوقيت المحلي، في مدينة تشيسترمير الصغيرة الواقعة على نحو 16 كيلو مترا شرقي مدينة كالجاري في محافظة ألبرتا.

وبين الضحايا طفلتان عمرهما 12 و8 سنوات، وطفلان عمرهما 12 و4 سنوات، فيما تمكن 5 أشخاص هم بالغ و4 أطفال من الفرار من المبنى والنجاة بأرواحهم.

وقامت طواقم الإطفاء بتنظيف بقايا المنزل المحترق الواقع في المبنى 300 من أوكمير كلوز في تشيسترمير، شرق كالجاري، فيما قال موقع «كالجاري هيرالد»، إن سقف المنزل احترق، مضيفا إن الألواح الموجودة في منزل مجاور قد تضررت.

سكان يشاهدون ألسنة النيران تتطاير في الهواء على ارتفاع 15 مترا

وتم إخلاء المنازل المجاورة، فيما قال سكان إنهم شاهدوا ألسنة النيران تتطاير في الهواء على ارتفاع 15 مترا.

من جانبه، قال إمام كالجاري في المجلس الإسلامي الأعلى الكندي إن العائلتين مسلمتان، كانت إحداهما مقيمة في كالجاري منذ فترة طويلة والثانية انتقلت إلى المنطقة مؤخرا من أونتاريو، فيما ما زال سبب الحريق مجهولا، ويستمر التحقيق لمعرفة أسبابه.

وأوضح الإمام سيد سوهارواردي من المجلس الإسلامي الأعلى لكندا، أن العائلتين كانتا في المنزل وقت الحريق،وفقا لما ذكره موقع «جلوبال نيوز» الكندي.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الثقافة والتعددية الثقافية ومكانة المرأة، ليلا أهير، وهي تبكي: «نحتاج إلى التجمع معًا كمجتمع ومساعدة هذه الأسرة الفقيرة».