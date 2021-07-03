موقع دعم مصر.. خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

يشهد موقع دعم مصر وكذلك موقع مصر الرقمية، إقبالا كبيرا من المواطنين، خصوصا مع إعلان وزارة التموين، عن الفئات التي يمكنها إضافة المواليد لبطاقات التموين، حيث حددت الوزارة ما يقرب من 22 فئة يحق لها الإضافة على البطاقة بشروط محددة، ذكرها الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين قبل نحو أسبوعين في الجريدة الرسمية، وتتيح الوزارة هذه الخدمة للمواطنين، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا.

وبدأت خدمة إضافة المواليد لبطاقات التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية وكذلك موقع دعم مصر، منذ يوم الخميس الماضي، متوقعة أن يصل عدد المواليد الجدد على بطاقات التموين إلى حوالي 3 ملايين طفل، بشرط استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

ومن بين الشروط التي حددتها وزارة التموين لإضافة مواليد جدد لبطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية، ألا يزيد دخل الفرد الشهري على 2400 جنيه ومعاشه 1500 جنيه.

خطوات إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر:

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

2- اختيار المحافظة.

3- اختيار الإدارة التموينية التابع لها الموطن.

4- تحديد مكتب التموين.

5- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية.

6- ثم كتابة المكان الذي يتم من خلاله صرف المقررات التموينية.

7- في حالة عدم معرفة اسم مقدم السلعة التموينية يمكن الاستعلام عنه من خلال الاتصال بالخط الساخن من هذا الرقم 19765.

8- يجب الضغط على استكمال التسجيل لتتم إضافة المواليد لبطاقة التموين.

22 فئة يحق لها استخراج بطاقة تموينية

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي

2- المستحقون لمعاش السادات

3- المستحقون لمعاش مبارك

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة

5- الأرامل

6- المطلقات

7- المرأة المعيلة

8- أصحاب الأمراض المزمنة

9- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت

10- العمالة المؤقتة

11- العاملون بالزراعة

12- الباعة الجائلين

13- عمال التراحيل

14- السائقون

15- المهنيون

16- الحرفيون

17- المتعطلون ومن في حكمهم

18- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

19- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

20- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه.

21- ذوي الاحتياجات الخاصة.