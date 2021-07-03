ألوان وأنواع ملابس تقي من الحرارة المرتفعة: ابعد عن الأسود والبوليستر

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثير منا عن أنواع الملابس التي تقي من درجات الحرارة المرتفعة، او تلك التي تسهم في ترطيب درجة حرارة الجسد، وتسمح بتهويته بشكل جيد، وللوصول إلى درجة حرارة جيدة للجسد، وأكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة اثناء الظهيرة، وارتداء ملابس قطنيه وتغطية اليدين وارتداء اغطية رأس بيضاء، والابتعاد عن الملابس المصنعة من مواد برتوكيميائية، ونوضح في التقرير التالي أنواع من الملابس تقي من درجات الحرارة المرتفعه خلال فصل الصيف حسب توصيات مركز معلومات تغير المناخ للحماية من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة:

الألياف القطنية هامة للحصول على درجة حرارة منخفضة

1- يجب الاختيار بين الملابس المصنوعة من ألياف قطنية أو كتان، وبالتحديد جيدة التهوية تسمح بوصول الهواء الى الجسم عبر نسيجها، الأمر الذي يقي الجسم من العرق والمحافظة على برودته.

2- للسيدات الحرص على ارتداء ملابس تسمح بوصول الهواء إلى جسمك مصنوعة من القطن أو الكتان ومن أمثلة تلك الملابس الفساتين والقمصان والتنانير.

3- يجب على الجميع تجنب ارتداء ملابس مصنوعة من مادة البوليستر أو النايلون أو الحرير حيث تمنع تلك الأنواع من الأقمشة وصول الهواء الرطب إلى الجسم الأمر الذي يتسبب في التعرق وتبخر السوائل من الجسم، مما يرفع من درجة الحرارة بشلك كبير، كما أنَّ بعض الألياف الطبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ومن بينها الملابس الصوف والحرير، حيث تؤدي إلى إفراز المزيد من العرق وخاصة خلال الموجات الحرارة في فصل الصيف.

الأقمشة الفاتحة ضرورية للحصول على درجة حرارة مناسبة لللجسم

4- اعمل على اختيار الأقمشة ذات الألوان الفاتحة التي تعكس درجة الحرارة والضوء بعيداً عن الجسم، ويفضل الألوان الفاتحة مثل الأبيض و«البيج» واللون الرمادي فهي تمتص أشعة الشمس بشكل أقل، وتجنب ارتداء الملابس السوداء خلال النهار حيث أنها تسهم في احتباس الضوء في الجسم مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

5- يجب ألا يتمّ ارتداء طبقات ملابس متعددة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة للجسم، كما يجب تجنب ارتداء الأحجار الكريمة مثل الزمردي والبنفسجي والأزرق.