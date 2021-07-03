8 طرق لـ تجديد ترخيص العمل للأجانب في مصر.. تعرف عليها

حددت وزارة القوى العاملة، ضوابط وقواعد طرق تجديد ترخيص العمل للأجانب في مصر أفراد وشركات؛ للحفاظ على الأمن القومي وكذلك حقوق أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة؛ وفقًا لما نصت عليه أحكام مواد القانون 12 لسنة 2003.

8 إجراءات لـ تجديد ترخيص العمل للأجانب في مصر

وترصد «الوطن » في النقاط التالية، خطوات وطرق تجديد ترخيص العمل للأجانب في مصر، وفقا لقانون العمل الموحد، على النحو التالي:

1- أن يقدم المواطن المصري، صاحب العمل، الراغب في الحصول على ترخيص عمل الأجانب في مصر، طلبا ورقيا لوزارة القوى العاملة.

بيانات صاحب العمل والعامل

2- ضرورة إرفاق صاحب العمل «المصري» جميع المستندات المطلوبة، والخاصة به من وثائق وشهادات ميلاد وتراخيص، وبيانات عن المنشأة التي يمتلكها، فضلا عن بيانات العامل الأجنبي الراغب في استقدامه للعمل لديه داخل مصر.

3- تقوم وزارة القوى العاملة، من خلال الإدارة المركزية المختصة بعمل الأجانب، بفحص طلب صاحب العمل وبياناته وبيانات العامل الأجنبي المستقدم، ثم الرد على الطلب بمدة زمنية محددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

4- على طالب الحصول على ترخيص العمل للأجانب في مصر بسداد رسوم قدرها 1000 جنيه.

4 فئات معفاة من رسوم تجديد ترخيص العمل للأجانب في مصر

5- حددت القوى العاملة 4 فئات لإعفائهم من رسوم الحصول على تراخيص عمل الأجانب في مصر، وهي:

أ- حاملو الجنسية اليونانية.

ب- حاملو الجنسية الفلسطينية.

ج- حاملوالجنسية السودانية العاملون بالقطاع الخاص فقط.

د- من حصلوا على الاعفاء وفقا لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

6- يتوجه صاحب العامل الراغب في الحصول على ترخيص عمل للأجانب ، الى مديرية القوى العاملة التابع لها، ومعه موافقة وزير القوى العاملة، لاستكمال باقي الاجراءات المطلوبة .

7- تقديم نسخة من الاوراق والمستندات لمديرية القوى العاملة التابع لها صاحب العمل، أوالتابعة لها المنشأة، أو مكاتب تراخيص عمل الأجانب في مصر، وهي:

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.

- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

8- سداد رسوم مدة سريان الترخيص، سواء كانت سنة أو أقل، حيث يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك، بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.