بسبب كورونا.. الإمارات تحظر السفر إلى 14 دولة

منعت دولة الإمارات مواطنيها من زيارة 14 دولة، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد وسيلة احترازية من انتشار فيروس كورونا ولحماية البلاد، حيث أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في البلاد عن الدول المحظورة بنحو: «الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا» -.

وقالت الوكالة الرسمية «وام» في بيان حكومي نشر اليوم السبت، إن موسم الذروة في السفر قد بدأ، والذي يتزامن مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا بسبب جائحة كورونا، لذلك نؤكد ضرورة التزام مواطني دولة الإمارات بكافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعمول بها في بلدان التي يتم السفر إليها.

وأضاف البيان: أن البعثات الدبلوماسية الإماراتية في البلدان المذكورة، وحالات العلاج في حالات الطوارئ، والوفود الرسمية، والمندوبين التجاريين والفنيين المصرح لهم مسبقًا، مستثنون من اللائحة الجديدة.

وأكد مسؤولو الصحة في الإمارات العربية المتحدة تسجيل 1663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات أمس، وسط جهود التطعيم المستمرة في البلاد، حيث ترفع أحدث الأرقام عدد الحالات في البلاد إلى 636245 إصابة و1825 حالة وفاة منذ بدء الوباء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».

وأفادت وزارة الصحة والوقاية أيضًا بأن 1638 شخصًا إضافيًا قد تعافوا تمامًا من كورونا، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 614.636، فيما تم إعطاء 65939 جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعتبر الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم في التلقيح ضد كورونا، حيث أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في البلاد في مايو أنها ستقدم جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم الصيني.