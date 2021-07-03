بشرى لملايين الموظفين.. صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص الشهر الجاري

تصرف منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الرسمي في مصر، الشهر الجاري، العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بحسب ما أقره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

ترحيب في اتحاد الصناعات المصرية

وقال المهندس نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن»، إن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بزيادة سنوية في بداية العام.

وأشار إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص ستسدد تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، موضحًا أن نسبتها تزيد عن الـ 3% المقررة، مضيفا:«فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تسدد العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بسدادها فهذا يعني أنها غير مطالبة بسدادها في شهر يوليو المقبل»، موضحًا أن الشركات التي سددت نسبة أقل في شهر يناير ستقوم بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقي.

شكاوى الشركات المتضررة متاحة حتى أكتوبر المقبل

وقالت مصادر بالمجلس القومي للأجور لـ«الوطن»، إن باب تقديم الشكاوى من جانب المنشآت الاقتصادية مفتوح لمن يتضرر من سداد 2400 جنيه حدًا أدنى لكل عامل مؤمن عليه في يناير المقبل، مشيرةً إلى غلق باب التقديم في أكتوبر المقبل.

والأسبوع الماضي، قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما أقر المجلس، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءً من شهر يوليو 2021.

كما تم الاتفاق - وبناء على توصية لجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة- أن يكون الحد الأدني للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.