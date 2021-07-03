قائد القوات البحرية: نعاهد الله والوطن على استمرار مسيرة التقدم

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن الكثير قد تحقق في زمن قياسي، مضيفًا أنَّ هذا النجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ليس النهاية، ولكنه نقطة انطلاقة جديدة نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية، بغرض تعزيز أمن مصر البحري واقتصادها الأزرق.

هذا النجاح ليس النهاية.. لكنه نقطة انطلاقة جديدة نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية

وأضاف الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، خلال كلمته في فاعليات افتتاح «قاعدة 3 يوليو البحرية»: «نعاهد الله والوطن وسيادتكم على استمرار مسيرة التقدم والتنمية التي بدأتموها، وأن نحافظ على ما قدمه لنا الوطن من جهد ودعم وإمكانيات، لنرد الجميل ونسهر على حمايته ونصون مصالحه متمسكين بالإيمان بالله وحب الوطن، معتزين بالانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية العريقة».

واختتم قائد القوات البحرية المصرية حديثه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وجيشها، قائلًا: «حفظ الله مصر أبية كريمة.. حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة».