ما هي مميزات معاش بكره من البنك الأهلي وطريقة حساب وثيقة المعاش؟

مميزات معاش بكره من البنك الأهلي المصري وطريقة حساب وثيقة المعاش، التي تم طرحها من قبل البنك الأهلي «وثيقة معاش بكرة»، مثار تساؤل الكثير من المصريين، حيث تتم هذه الخدمة بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين.

مميزات معاش بكره من البنك الأهلي المصري وطريقة حساب وثيقة المعاش

وبحسب مصادر مصرفية لـ«الوطن»، فإن مميزات معاش بكره من البنك الأهلي المصري وطريقة حساب وثيقة المعاش، تتم عن طريق دفع مبلغًا تقاعديًا، ويكون أمام المؤمن عليه ثلاثة اختيارات عند بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه، حيث تتم عن طريق دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات، ودفعات شهرية مضمونة لمدة 15 سنة.

يتم دفع مبلغ المعاش في واحدة من الحالات التالية

وبحسب المصادر، يتم دفع مبلغ المعاش في واحدة من الحالات التالية أيها يحدث أولاً، عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد، وفي حالة وفاة المؤمن عليه -لا قدر الله- خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق، وفي حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه -لا قدر الله- خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

تدخل الوثيقة سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75٪ من مبلغ الدفعة الواحدة

وتابعت المصادر، تدخل الوثيقة سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75٪ من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقا للشروط الأساسية المتفق عليها، وتصدر الوثيقة بقسط وحيد ويمكن للعميل إضافة أقساط أخرى خلال مدة التأمين لزيادة قيمة مبلغ المعاش أو الدفعات المضمونة الخاصة به دون التزام بموعد أو قيمة محددة للقسط.

طريقة حساب وثيقة المعاش

وعن طريقة احتساب الوثيقة، قالت المصادر، يتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة، مشيرة الى أنه لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة «معاش بكرة» لكافة الأعمار ومبالغ التأمين، ولا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية، ويتم استلام الوثيقة خلال دقائق مباشرة من أي من فروع البنك الأهلي المصري.