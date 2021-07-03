السيسي في افتتاح «3 يوليو»: صوروا الولاد جنب الطائرات.. ده تاريخ

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصوير الأطفال الصغار أمام الطائرات والسفن، وذلك خلال افتتاح قاعدة «3 يونيو» البحرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط، قائلا: «صوروا الولاد مع الطائرات، ده تاريخ جميل بالنسبة لهم».

وتمثل قاعدة «3 يوليو» البحرية، إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، حيث تكون القاعدة الجديدة بمثابة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد توجد في المنطقة، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع، بموقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية، ويحقق المزيد من القدرات الإضافية، حيث تعد نقطة الانطلاق الأكثر قربا لمواجهة أي مخاطر في البحر المتوسط.