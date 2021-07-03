السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن «سجم الجلالة»: سطح طيران الفرقاطة هو الأكبر عالميا

استعرض العقيد بحري أركان حرب أحمد عصام الدين المصري، قائد فرقاطة سجم الجلالة، إمكانيات الفرقاطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب.

وقال العقيد أركان حرب، إنّ سطح الطيران في الفرقاطة سجم الجلالة هو الأكبر من نوعه في العالم، بينما تكون قدراتها القتالية في المجال الجوي والسطحي وتحت السطح.

وتابع أنّ سطح الفرقاطة يستقبل جميع أنواع طيران الهيل البحري العالمي، إضافة إلى 2 هنجر لصيانة وتخزين الطائرة الهيل، كما أنّها تحتوي على موقع عيار 127 مللي للاشتباك مع الأهداف السطحية والساحلية والجوية، باستخدام الذخائر الذكية التي يصل مداها إلى 86 كم، أثناء تنفيذ مهمة دعم أعمال قتال القوات البحرية العامة بمحاذاة الساحل.