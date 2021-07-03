بحضور نجوم الفن.. التونسية إيناس علي تحتفل بعيد ميلاها «صور»

احتفلت الفنانة التونسية إيناس على، بعيد ميلادها، أمس، بحضور عدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، مع التطرق في أحاديثهم إلى الفن والسينما والتغيرات التي طرأت على المجال الفنى في ظل تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأثر سلبًا على كافة القطاعات.

لقاء الخميسي ونسرين أمين أبرز حضور الحفل

وارتدت الفنانة إيناس على فى الحفل فستانًا أشبه بجلد النمر، بينما كان من أبرز النجوم الذين حضروا حفل عيد الميلاد، الفنانة لقاء الخميسي، والفنانة نسرين أمين، والمطرب سامو زين، والفنان أحمد رزق.

شاركت الفنانة التونسية إيناس على في عدد من الأعمال الفنية منها، مسلسل «عريس دليفري» مع الفنان هاني رمزي، ومسلسل «الفوريجي» مع الفنان أحمد أدم، ومسلسل «منتهى العشق» مع مصطفى قمر.

الفنانة إيناس علي شقيقة الفنانة التونسية ساندي

وكانت بداية الفنانة التونسية إيناس على أمام الفنان الكوميدي سمير غانم من خلال مسلسل «عبدالحميد أكاديمي»، وهى شقيقة الفنانة التونسية ساندي التي سبقتها إلى عالم التمثيل.

كما شاركت الفنانة التونسية إيناس علي في مسلسل «لعنة كارما» مع هيفاء وهبي، كما شاركتها في مسلسل «مريم» مع خالد النبوي وريهام عبدالغفور، ومسلسل «المغني» مع محمد منير، وفيلم «شنطة حمزة» مع الفنان حمادة هلال.

كما ظهرت الفنانة التونسية إيناس علي مع الفنان تامر حسني في فيديو كليب أغنية «أكلمها» بخلاف مسلسل «أدم» مع الفنان تامر حسني ومي عزالدين وماجد المصري، وجسدت خلاله دور شقيقته بطة، وهو الدور الذي عرفها على الجمهور المصري.