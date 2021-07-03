مقدم حفل افتتاح «3 يوليو»: مصر وإن طال صبرها لا يمكن أن تفرط في حقوقها

ألقى مقدم حفل افتتاح القاعدة البحرية 3 يوليو، كلمة خلال الاحتفالية التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، تحدث فيها عما تمتلكه مصر من قدرات هائلة كفيلة بردع أي معتد يحاول النيل من حقوقها، والتزام مصر في الوقت نفسه بالسلام.

وقال مقدم الحفل: «إن قدر مصر كان ولايزال مرهونا دائما بقدر أمتها، وتعي مصر جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وسعي مصر الدائم لإمتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، ولكننا في الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا، ومكتسابات شعبنا فنحن أهله ودروس التاريخ تؤكد للقاصي والداني أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لايمكن أبدا أن تفرط في حق من حقوقها، وستظل مصر تنبض بالحياة لترفع أمتها العربية رأسها لعنان السماء».

وأضاف: « كما يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة عليّ وجارت ثم زالت وتلك عقب التعدي، أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يُكدَّر وردي، لا والله لن يُكدَّر وردي».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات أو مخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.