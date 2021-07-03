إزالة 8 حالات تعدِ في 3 مراكز بالبحيرة

لا تتوقف محاولات المخربين والمعتدين على حق الشعب، ودأبوا على اغتصاب أراضي الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ووضع اليد، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة جميع المعتدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لوقف نزيف العشوائيات والحفاظ على حق المواطنين من المال العام، حيث كلفت الحكومة جميع المسؤولين بالمحافظات بشن حملات ضد مغتصبي أراضي الدولة.

حملات بالبحيرة لمواجهة التعديات على أراضي الدولة

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة التعديات في 3 مراكز بالبحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية، التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «دمنهور، حوش عيسى، وكفر الدوار»، عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 610 أمتار عبارة عن إزالة حالتي تعدي بمساحة 360 مترًا بقرى الأبعادية ونديبة بدمنهور عبارة عن فك شدات خشبية لأعمدة خرسانية.

كما تم إزالة حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 250 مترًا عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض بحوش عيسى، وإيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة 3 أعمدة خرسانية بمنطقة كفر سليم بكفر الدوار والتحفظ على أدوات البناء المستخدمة في الأعمال.