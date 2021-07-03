تفاصيل ضبط عامل أدى امتحانات الدبلوم في بلقاس بدلا من طالب بالإمارات

أدى عامل بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية جميع امتحانات الدبلوم الفني، في عدد 11 مادة، بدلاً من طالب بمدرسة «علي عبد الرزاق» الصناعية ببلقاس، بمساعدة أحد عمال الخدمات بالمدرسة، وتمكن مراقب اللجنة من كشف أمره في آخر يوم امتحانات الدبلوم الفني، وتبين أن الطالب سافر إلى دولة الإمارات، ولجأت أسرته إلى العامل لأداء الامتحان بدلاً منه، والذي أكد أنه كان يدخل إلى اللجنة بمساعدة عامل بالمدرسة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، من «مصطفى محمد محمد عبد الفتاح»، 51 سنة، مراقب بلجنة مدرسة «علي عبد الرازق» الصناعية، الكائنة ببندر بلقاس، والمنعقد بها امتحانات الدبلومات الفنية، والمقيم بقرية «التوفيقية»، دائرة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وقدم مراقب اللجنة مذكرة تتضمن ضبطه للمدعو «توفيق إبراهيم توفيق»، 22 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم قرية «السماحية»، دائرة مركز بلقاس، حال أدائه امتحان مادة التركيبات الكهربائية المقررة في آخر يوم لامتحانات الدبلوم الفني، بدلًا من الطالب «محمد عبدالمجيد بهزاد»، المقيم بذات القرية.

وتمكنت مباحث مركز بلقاس من ضبط المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بقيامه بأداء جميع الامتحانات بدلاً من الطالب المذكور، حيث أنه موجود حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالاتفاق ومساعدة من المدعو «عبد العزيز محمد عبد العزيز علي»، 43 سنة، عامل خدمات بذات المدرسة، ومقيم بقرية «منشأة أبو الفتوح»، دائرة المركز، وبمواجهة عامل المدرسة، أنكر ما نسب إليه.

وتبين أن العامل المتهم حضر امتحان عدد 11 مادة، بدلاً من الطالب المذكور، دون أن يؤثر ذلك على سير الامتحانات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9399 لسنة2021 جنح مركز بلقاس، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.