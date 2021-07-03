مياه سوهاج: ضبط عصابة سرقة «أغطية البلاعات» في البلينا

أكد المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف بمدينة البلينا، جنوب المحافظة، مشيراً إلى أن الواقعة كانت قبل أسبوع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي تمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

وأوضح رئيس قطاع التشغيل بالشركة أن الواقعة كان وراءها عدد من جامعي وتجار «الخردة» في المنطقة، وتم تحديدهم من قبل رجال المباحث، والقبض عليهم عقب فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، لافتاً إلى أن سرقة أغطية البالوعات في مدينة البلينا، كانت محل اهتمام من رجال الشرطة، وتم تقديم المتهمين للنيابة العامة، كما تم تركيب أغطية جديدة بدلاً من التي تم سرقتها.

وأشار «شعبان» إلى أن الباعة الذين تم القبض عليهم كان بحوزتهم عدد 5 أجولة مليئة بعدد من «أغطية البلاعات»، تمت سرقتها من عدة مراكز في محافظة سوهاج، لافتاً إلى أن الشركة تتابع أغطية بالوعات الصرف بشكل مستمر، نظراً لأن سرقتها قد تتسبب في سقوط أشخاص بداخلها، موضحاً أن عمليات سرقة الأغطية تحدث بشكل مستمر، ويتم التصدي لها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن أغطية بالوعات الصرف الصحي المسروقة يتم استعادتها مرة أخرى، بعد القبض على مرتكبيها، بقرار من النيابة العامة، لافتاً إلى أنه في كل مدينة يتم المرور بشكل دوري على بالوعات الصرف الصحي، للتأكد من وجودها، ويتم التعامل الفوري مع أية بلاغات ترد من المواطنين باختفاء أغطية البالوعات.