حبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل العناية المركزة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل غرفة العناية المركزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجودة، بعدما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر مشادة بين أسرة مريضة وعدد من العاملين، حيث اتهمت أسرة المريضة أحد الممرضين العاملين بالمستشفى بالتحرش بها أثناء وجودها داخل غرفة العناية المركزة.

وانتشر المقطع المصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: ممرض يتحرش بمريضة في العناية المركزة وهي مغمى عليها في مستشفى خاص بالهرم، حيث أثار المقطع المتداول غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاكمة المتهم في أسرع وقت ممكن.

القبض على الممرض المتحرش

وألقت قوات الأمن، منذ قليل، القبض على ممرض يعمل بأحد المستشفيات الخاصة بعد قيامه بالتحرش بسيدة أثناء دخولها إلى المستشفى في حالة ضيق تنفس حادة، حيث اتهمته السيدة بملامسة مناطق حساسة في جسدها، ما دفعها لتحرير محضر بقسم الشرطة.

واستمع العقيد عمرو حجازي، مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، لأقوال مقدمة البلاغ التي أفادت بأنها توجهت إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج، لكنها فوجئت بملامسة ممرض شاب لأجزاء حساسة من جسدها فنهرته، وأسرعت لتقديم بلاغ بالقسم.

تحريات الرائد محمد نجيب، رئيس مباحث العمرانية، أكدت صحة البلاغ، وتمكن معاونه الرائد هاني عجلان من ضبط المشكو في حقه.

وتبين أن المتهم ممرض، يبلغ من العمر 25 عاما، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.