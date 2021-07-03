كل ما تريد معرفته عن وثيقة تأمين الكلاب.. التغطية والاستثناءات

بعد إصدارقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، بمديريات الطب البيطري، وأن يتضمن هذا السجل كل البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن تفاصيل التأمين على الحيوانات الأليفة ومن بينها الكلاب، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية التغطيات المتاحة للتأمين، واستثناءات الوثيقة التأمينية:

وتغطي وثيقة التأمين الحوادث والأمراض غير المتوقعة التي تصيب الحيوان الأليف، ففي بعض الأحيان تدفع شركات التأمين تعويض يصل إلى 90٪ من الثمن الفعلي لفاتورة الطبيب البيطري.

التغطيات المتاحة للتأمين

- الأمراض

- الحوادث

- الظروف الوراثية

- العيوب الخلقية

- الأمراض المزمنة

- السرطان

- تكاليف كل من الأشعة السينية، تحاليل الدم، الموجات فوق الصوتية

- العمليات الجراحية

- العلاج في المستشفيات

- الأدوية

- الرعاية في حالات الطوارئ

- الرعاية الخاصة

- العلاج البديل

- تكاليف الإعلان عن ضياع الحيوان

- المكافأة عند العثور عليه

استثناءات الوثيقة التأمينية

- الرعاية الوقائية

- الرعاية الصحية الوقائية بما في ذلك التطعيمات أدوية الأمراض القلبية، وإزالة الديدان، وتقليم الأظافر .

- مكافحة الطفيليات بما في ذلك الطفيليات الداخلية والخارجية التي تتوفر لها علاجات وقائية متاحة بسهولة.

- الأمراض الموجودة مسبقاً

- العناية بصحة الأسنان، ولكن إذا كانت إصابة الأسنان ناتجة عن حادث، فإن الوثيقة تغطي تكلفة خلع و / أو إعادة بناء الأسنان التالفة.

- عمليات التعقيم.

- الإجراءات الاختيارية

- تعديل السلوك أو التدريب أو العلاج أو الأدوية المستخدمة لتعديل السلوك.