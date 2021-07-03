أماكن منافذ مبادرة «كلنا واحد» في المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 40%

انطلقت فعاليات مبادرة «كلنا واحد» المرحلة الـ18، في 28 يونيو الماضي، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع «غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية»، ومستلزمات طبية وقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنّ المبادرة تتم بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان - هايبر وان - سبينيس - كارفور - أولاد رجب - عبدالله العثيم - الفرجاني - هايبر الشرق - خير بلدنا - إكسيبشن - الراية - المحلاوي - هايبر الشرقية - هايبر بلس وعيد لبيب - مول القاهرة - كازيون - أوسكار - العابد - أسواق فتح الله) بإجمالى 755 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

وتتوافر السلع في مبادرة «كلنا واحد» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالمنافذ والسرادقات التالية:

أماكن مبادرة كلنا واحد

كما جرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بجوار بعض فروعها لعرض وبيع (الأضاحي الحية بكافة أنواعها)، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

وتشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بالمساهمة في تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعي للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.