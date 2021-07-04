8 فوائد لقراءة سورة البقرة في المنزل.. تبطل الأسحار وتزيد البركة

وردت في فضائل سورة البقرة العديد من الأحاديث الصحيحة والحسنة، التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤكد على أن لسورة البقرة منزلة خاصة عند الله تعالى.

فضائل سورة البقرة من خلال الأحاديث البنوية الشريفة

«الوطن»، تستعرض من خلال الأحاديث النبوية الشرية أهم فوائد وفضائل سورة البقرة ومن بينها ما يلي:

- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ

- صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.

- قال صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة. رواه مسلم.

- عن عبداللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن لكل شيء سنامًا، وسنام القرآن سورة البقرة ، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة».(أخرجه الحاكم في كتاب فضائل القرآن)

فوائد سورة البقرة المستنبطة من الأحاديث النبوية الشريفة

ولسورة البقرة فوائد كثيرة ، أظهرتها نصوص الاحاديث النبوية الشريفة على النحو التالي :

1- قراءة سورة البقرة يعتبر علاجًا فعالاً لأعمال السحرة ويذهب الأرواح الشريرة ويُبطل الحسد والحقد.

2- قراءة سورة البقرة باستمرار يزيد المال والرزق بركة.

3- قراءة السورة الكريمة يزيد الصحة بركة ويشفي من الأمراض، ويحمي منها.

4- سورة البقرة تحصن البيوت من شر الشياطين، حيث تهرب من المكان الذي يتم قراءة هذه السورة الكريمة فيه ولا تدخله أبداً.

5- آخر آيتين من سورة البقرة لهما أفضال وبركات كثيرة، وهي تحصن من يقرأهما من كل شر إذا قرأهما كل ليلة .

6- القراءة اليومية لسورة البقرة تجعل الإنسان دائمًا في حفظ الله ورعايته محصنًا من شر الإنس والجن.

7 - سورة البقرة يوم القيامة تشفع لقارئها وتحميه من نار وحرارة هذا اليوم وتقيه من عذاب النار.

8- سور البقرة تشتمل على الآية رقم 255 وهي آية الكرسي، أعظم آيات القرآن الكريم والتي تحفظ قارئها من كل شر، فإذا قرأها ليلاً يحميه الله من الشياطين حتى يصبح، ومن قرأها في صباحه وقاه الله من كل الشرور حتى يمسي.