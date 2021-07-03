وزير الخارجية: قاعدة 3 يوليو يفخر بها كل مصري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن 3 يوليو تاريخ عظيم، وله مدلول عظيم، وهذا المدلول يتمثل في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، التي تدعو للفخر، «فخر للأداء المتميز للقوات المسلحة المصرية، والتجهيزات والمعدات، وهذه القاعدة لم تطلعوا على كل أبعادها، لكنها في الحقيقة شيء يفخر به كل مصري»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس».

وتمثل قاعدة «3 يوليو» إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وستكون القاعدة الجديدة بمثابة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع بموقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية ويحقق المزيد من القدرات الإضافية حيث تعد نقطة انطلاق هي الأكثر قرباً لمواجهة أي مخاطر في البحر المتوسط.