عاجل.. لأول مرة في مصر وثيقة تأمين على حقائب السفر

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، لأول مرة في مصر، التأمين على حقائب السفر في حالة الضياع أثناء سفرك من عدمه، ومن المعروف أن الوصول إلى وجهتك بدون متعلقاتك الشخصية من شأنه أن يفسد رحلتك فقد تفقد معداتك أو أدويتك أو حتى ملابسك، أما إذا فقدت جواز سفرك أو ملفاتك، فإنك حتماً ستواجه مشكلة حقيقية وسوف تحتاج إلى مساعدة، لذلك تقدم العديد من شركات التأمين في الوقت الحالي، منتجات تأمينية لتغطية حقائب السفر الخاصة بك، حيث تشمل تلك التغطيات تأخر أو فقد حقيبة السفر الخاصة بك أو سرقة محتويات الحقيبة، بالإضافة إلى فقدان أو سرقة مستندات السفر.

تحصل على تأمينك فى حالة التأخر في تسليم حقائب السفر، وهو في حالة عدم إرسال شركات الطيران حقائب السفر على نفس رحلة المسافر، ما يؤدي إلى تأخير وصولها لذلك تقوم شركات التأمين بتغطية النفقات الضرورية حتى موعد وصول الحقيبة.

تكلفة الحقيبة

يميل بعض المسافرين إلى استخدام حقائب سفر باهظة الثمن لذلك تقوم شركة التأمين بتتبع حقيبة السفر عن طريق التطبيقات الخاصة بتتبع حقائب السفر وفي حالة فقدانها تدفع الشركة بدفع التعويض.

فقدان محتويات الحقيبة

قد يحمل المسافرون مقتنيات وملابس باهظة الثمن، لذلك تدفع شركة التأمين تعويضا في حالة سرقة محتويات حقيبة السفر سواء ما إذا تمت السرقة في المطار أو أثناء الرحلة.

فقدان محتويات محددة بالحقيبة

تغطي شركة التأمين خسارة أو تلف محتويات محددة بالحقيبة تم التأمين عليها فقط، على سبيل المثال إذا أراد المسافر تأمين أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الكاميرات أو الآلات الموسيقية الخاصة به، فإن هذا النوع من التأمين يناسبه.

فقدان حقائب اليد

لا تتحمل شركات الطيران بشكل عام مسؤولية دفع تعويض في حالة فقدان حقيبة اليد والتي أحياناً تكون باهظة الثمن ولذلك يغطي التأمين مثل هذه الخسائر.

خصائص التأمين على حقائب السفر

يمكن أن يُصدر التأمين على حقائب السفر كجزء من وثيقة تأمين السفر أو كوثيقة تأمين منفردة، ويتم اتباع الخطوات التالية للحصول على ذلك النوع من التأمين:

1. يتقدم المسافر للحصول على وثيقة التأمين على حقائب السفر.

2.تتحقق شركة التأمين من هوية المتقدم لطلب التأمين.

3. في حالة حدوث أي حادث غير متوقع كما هو مذكور في الوثيقة بعد تفعيلها، يقوم حامل الوثيقة بالإبلاغ على الفور عن الحادث عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء التابع لشركة التأمين.

4. يتحقق ممثل عن شركة التأمين من التفاصيل مع حامل الوثيقة وشركات الطيران.

5. في حالة صحة المطالبة، يتم تعويض حامل الوثيقة بالقيمة السوقية لمحتويات الحقيبة.

6. في حالة عدم رضا حامل الوثيقة عن قيمة التعويض، يحق له رفع نزاع في المحكمة.

المستندات المطلوبة في حالة تقديم المطالبة

لتقديم مطالبة بموجب تأمين حقائب السفر، يجب تقديم المستندات التالية:

مستندات وثيقة التأمين

تفاصيل المحتويات المفقودة أو التالفة

نسخة من تقرير معلومات الطيران في حالة السرقة أو غيرها من الحوادث المماثلة.

لا ينفع الاستثناءات

لا تقوم شركة التأمين بدفع التعويض عن الحالات الآتية:

. فقدان أو تلف البضائع الاستهلاكية

. ضياع أو تلف المحتويات الشخصية الناجم عن التفجيرات أو الحروب النووية

. الخسارة التبعية الناتجة عن تلف البضائع المؤمن عليها

. الأضرار الناتجة عن التنظيف أو التبييض أو الإصلاح أو التجديد أو الصباغة

. فقدان أو تلف المحتويات التي لم تكن جزءًا من الأمتعة عند بدء الرحلة

. كسر وتشقق العناصر الهشة مثل الأواني الزجاجية واللوحات والآلات الموسيقية والمناظير والعدسات والمنحوتات