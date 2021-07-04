حفيدة الرئيس محمد نجيب: السيسي يُقدر تاريخ جدنا ونفسنا نقابله 

قالت رغدة، حفيدة الرئيس الراحل محمد نجيب، إن شقيقتها «نبوية» عانت من مشاكل مادية كبيرة، ولذلك ظهرت وهي تعرض أزمتها عبر فيديو على السوشيال ميديا، لكن باقي أسرتها كانت معترضة على الشكل الذي خرجت به شقيقتها رغم معاناتهم المادية، مؤكدة أن الرئيس السيسي لبى لشقيقتي كل طلباتها الشخصية، كما أنها لم ترى جدها ولكنها سمعت عن تاريخ بطولاته وأمجاده من والدها ووالدتها.

وأضافت «رغدة»، خلال حوارها في برنامج «3 ستات»، على شاشة «صدى البلد»،: «إحنا عارفين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاكر جدنا الرئيس الراحل محمد نجيب وعمل أكبر قاعدة عسكرية باسمه، متأكدة أنه مش ناسينا، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُقدر تاريخ الرئيس الراحل محمد نجيب ولا يقبل مطلقأ أن تعيش أسرة محمد نجيب في أي معاناة مادية».

وتابعت: «نفسنا نقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي وهنكون سعداء جدا، لأننا واثقين أنه هيخلينا نعيش حياة إنسانية وكريمة».

وأوضحت أن جميع أسرتها كانت معترضة على الشكل الذي خرجت به شقيقتها «نبوية» رغم معاناتهم المادية، مشيرة إلى أن شقيقتها كانت لديها مشاكل مادية كبيرة وقامت بعمل استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالفعل الرئيس استجاب لكل طلباتها الشخصية ولكنها تحدثت عن فرد واحد فقط.

وواصلت: «نحن اعترضنا على استغاثة شقيقتي بسبب الأسلوب والطريقة التي خرجت وتحدثت بها، لأنه لا يصح أن نخرج ونقول إحنا عايزين، أو أننا نقول إن حالتنا المادية صعبة.. هذا لا يليق باسم جدنا الراحل محمد نجيب».