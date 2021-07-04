عاجل.. الفلبين تعلن إنقاذ 40 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية

قال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، الجنوال سيريليتو سوبيخانا، اليوم، إن طائرة عسكرية من طراز «سي -130» تقل ما لا يقل عن 85 شخصا تحطمت في جنوبي البلاد.

وأضاف سوبيخانا، أن عمليات الإنقاذ للركاب وأفراد الطاقم مستمرة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن إن الفلبين».

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن سوبيخانا، قوله إنه جري إنقاذ 40 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان سوبيخانا، قال في وقت سابق، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أنه تم حتى الآن إنقاذ 15 شخصا من حطام الطائرة المحترق التي تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في «جزيرة جولو» في إقليم سولو.

وأضاف سوبيجانا: «نحن نصلي حتى نتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح»، وفقا لما ذكره موقع«إنكوارير دوت نت» inquirer.net.