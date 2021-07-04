اهتمام إعلامي دولي بافتتاح قاعدة 3 يوليو: عملياتية متقدمة

كتب الصحفي الإيطالي جوزيبي جاجليانو في مجلة «ستارت ماجازين» عن افتتاح قاعدة 3 يوليو على ضفاف البحر المتوسط، معتبرا أن هذه البنية التحتية العسكرية هي أهم ما تمتلكه مصر على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

وقال الصحفي الإيطالي إن القاعدة المصرية هو تحرك مصري سريع لخلق توازن في المنطقة وسيسمح لمصر بوجود عسكري أكثر فعالية في كل من شرق وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط وعلى البحر الأحمر، وهو ما يعزز دورها كقوة إقليمية.

وأوضحت صحيفة بارا بوليتيكا اليونانية أن رئيس هيئة الأركان العامة للبحرية اليونانية الأدميرال ستيليانوس بيتراكيس حضر افتتاح القاعدة البحرية المصرية الأكبر والأحدث في البحر المتوسط.

وقالت الصحيفة إن القاعدة البحرية الجديدة تقع على بعد 250 كيلومترًا فقط من الحدود الغربية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فهي القاعدة العملياتية المتقدمة لأسطول مصر.

وأضافت: «يأتي تصميم وبناء هذه القاعدة البحرية الكبيرة في المنطقة في أعقاب البناء والتشغيل الفعلي للقاعدة البحرية المصرية الكبيرة الأخرى في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، برنيس والتي افتتحها الرئيس السيسي في يناير 2020، بالقرب من مضيق باب المندب».

وتذكر الصحيفة: «العنصر المهم للغاية هو أن القاعدة نفسها هي عنصر دعم لوجستي وإمداد في غاية الحيوية للجيش المصري».

وذكرت وكالة رويترز الإخبارية أن مصر تؤكد إن قاعدة 3 يوليو ستساعدها في حماية المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، وكذلك المساعدة في الحماية من الهجرة غير النظامية حيث تعمل على تعزيز وجودها البحري في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الرئاسة المصرية، تؤكد على أن القاعدة البحرية الاستراتيجية على البحر الأبيض المتوسط ​تهدف «لتأمين خطوط الملاحة»، مشيرة إلى أنها أحدث قاعدة عسكرية مصرية على البحر المتوسط ​​وستركز على تأمين الجبهة الشمالية والغربية للبلاد.