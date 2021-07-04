مؤلف أغنية معرض الكتاب «متجمعين في القاهرة»: «خدت 3 أشهر شغل»

«متجمعين في القاهرة»، عنوان أغنية معرض القاهرة الدولي للكتاب، بصوت المطربة ريهام عبدالحكيم، وكلمات شوكت المصري، وألحان حسن زكي، تصف أحوال عاصمة مصر، التي تستقبل مختلف الجنسيات، في الأنشطة والفعاليات المختلفة، منها معرض الكتاب.

المصري: الأغنية احتفال باليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب

ويتحدث الدكتور شوكت المصري، أستاذ مساعد النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والمدير التنفيذي لأنشطة معرض الكتاب، عن تفاصيل الأغنية التي أنتجتها وزارة الثقافة من تأليفه، قائلا إنها عُرضت في اليوبيل الذهبي لدورة المعرض عام 2019، احتفالا بمرور 50 عامًا عليه.

كواليس أغنية «متجمعين في القاهرة»

وأضاف «المصري» في حديثه مع «الوطن»، إن الأغنية المُعتمدة لمعرض الكتاب كل عام أخذت نحو 3 أشهر للعمل عليها، حيث طرحت 3 عروض للكلمات، وتم الاستقرار في النهاية على النسخة الموجودة حاليًا لـ«متجمعين في القاهرة»، مع الملحن حسن زكي.

كان اختيار الصوت للأغنية ما بين 3 مطربين، وتم الاتفاق على ريهام عبدالحكيم، بعد تواصل وزيرة الثقافة معها، بحسب المدير التنفيذي لأنشطة معرض الكتاب، وذلك لأنها من أهم أصوات مصر، لافتًا إلى أنها تبرعت بغناء الأغنية بدون مقابل إهداء لوزارة الثقافة، وكذلك جميع العاملين عليها.

سر مشاركة أحمد حلمي

وعن مشاركة الفنان أحمد حلمي بصوته في الجزء الأخير من الأغنية، أوضح «المصري»، أنه تم التواصل مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، وبدوره تواصل مع أحمد حلمي، والذي قبل على الفوز التسجيل إهداءً لمعرض الكتاب.

وأشار أستاذ مساعد النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والمدير التنفيذي لأنشطة معرض الكتاب، إلى أن الدورة الحالية مختلفة عن السابق في وجود المنصة الإلكترونية، والتحول للرقمي عن طريق الحجز والتصفح والمشاركة، وهو تطوير كبير سيستمر في كل دورة: «الناس تقدر تتجول بشكل آمن».

وأكد، أن مصر استطاعت في ظل تفشي جائحة كورونا عالميًا، أن تنظم الدورة الاثنين والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأمان وسلامة، وهو ما انعكس على نسبة المبيعات الكبيرة هذا العام.