رويترز: وفاة 4 مصريين في حرائق غابات بقبرص

عُثر على 4 مصريين قتلى في حريق هائل اندلع لليوم الثاني في قبرص، ودمر مساحات من الغابات في حادث وصفه أحد المسؤولين بأنه الأسوأ على الإطلاق، وفقا لوكالة رويترز الإخبارية.

أثر الحريق، الذي أشعلته الرياح القوية، على ما لا يقل عن 10 مجتمعات عمرانية على مساحة 50 كيلومترًا مربعًا «19 ميلًا مربعًا» في سفوح سلسلة جبال ترودوس، وهي منطقة من غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

وتم العثور على الضحايا، الذين يعتقد أنهم مواطنون مصريون، ميتين بالقرب من مجتمع «Odou»، وهو مجتمع جبلي شمال مدينتي ليماسول ولارنكا.

وقال وزير الداخلية نيكوس نوريس: «كل المؤشرات تشير إلى أن أربعة أشخاص فقدوا منذ أمس».

وقالت المفوضية الأوروبية إن طائرات مكافحة الحرائق غادرت اليونان لمحاربة النيران وأن إيطاليا تخطط أيضًا لنشر رجال إطفاء جويين.

وقالت المفوضية في بيان إنه تم تفعيل قمر الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس لتقديم خرائط لتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.

وقال مدير إدارة الغابات شارالامبوس ألكسندرو لقناة أوميغا تي في القبرصية: «إنه أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص».

ولم يتضح سبب الحريق الذي بدأ ظهر يوم السبت. تشهد قبرص درجات حرارة عالية في أشهر الصيف، حيث تجاوزت درجات الحرارة في الأيام الأخيرة 40 درجة مئوية «104 فهرنهايت». وقالت الشرطة إنها كانت تستجوب شخصا يبلغ من العمر 67 عاما على صلة بالحريق.