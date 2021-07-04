صحيفة قبرصية: المصريون الأربعة ضحايا حرائق الغابات كانوا مفقودين منذ أمس

كشفت صحيفة «سيبرس ميل» القبرصية، عن أن الأربعة مصريين الذي لقوا مصرعهم في حرائق الغابات بقبرص، عمال في مزارع في منطقة أودو. وذكر موقع الصحيفة نقلا عن وزارة الداخلية القبرصية، قولها إنها عثرت على السيارة التي كان بها المصريون الأربعة الذين لقوا حتفهم، محترقة بالكامل.

وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، صباح الأحد، إنه جرى العثور على جثثهم، وأبلغت السلطات القبرصية، السفارة المصرية في قبرص، بالحادث تمهيداً لنقل الجثامين إلى مصر، في وقت لاحق بعد انتهاء الإجراءات.

وذكر موقع الصحيفة، أن المصريين الأربعة الذين لقوا مصرعهم كانوا مفقودين منذ أمس السبت، جراء الحرائق التي اشتعلت في المنطقة التي كانوا بها.

ولم يظهر سبب الحريق الذي بدأ ظهر أمس السبت. وتشهد قبرص درجات حرارة عالية في أشهر الصيف، حيث تجاوزت درجات الحرارة في الأيام الأخيرة 40 درجة مئوية «104 فهرنهايت». وقالت الشرطة إنها كانت تستجوب شخصا يبلغ من العمر 67 عاما على صلة بالحريق.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن طائرات مكافحة الحرائق غادرت اليونان لمحاربة النيران، وأن إيطاليا تخطط أيضًا لنشر رجال إطفاء جويين.

وقالت المفوضية في بيان، إنه جرى تفعيل قمر الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس» لتقديم خرائط لتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.

وقال مدير إدارة الغابات شارالامبوس ألكسندرو، لقناة «أوميجا تي في» القبرصية: «إنه أسوأ حريق غابات في تاريخ قبرص».

وقال المتحدث باسم الحكومة ماريوس بيليكانوس، صباح الأحد، إن الوضع لا يزال صعبًا، حيث عادت 11 طائرة إلى السماء لإخماد النيران.

وقال «بيليكانوس»: «نتوقع أن تدخل طائرة من اليونان في عمليات الإطفاء في الساعات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تنطلق طائرتان من إسرائيل، وعلمنا أن طائرتين ستأتيان أيضًا من إيطاليا».

وقال إن الأولوية في الوقت الحالي هي مكافحة النيران، مضيفًا أنه لم يُترك أحد بدون مأوى ليلة السبت.