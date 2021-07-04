البابا يعيد تشكيل مجالس الأحوال الشخصية للكنيسة بعد إعداد قانون الأسرة

أصدر البابا تواضروس الثاني قرارا بابويا بإعادة تشكيل المجالس الإكليريكية الإقليمية الثلاث بمصر المعنية بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وذلك بالتزامن مع انتهاء الكنائس والحكومة من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الذي انفردت «الوطن» بنشر تفاصيله.

بالأسماء.. تشكيل مجالس الاحوال الشخصية للكنيسة

وبحسب بيان للقمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد نصت القرارات البابوية التي سيعمل بها اعتبارا من الشهر الجاري وحتى يوليو 2024، على:

أولا: دائرة الأحوال الشخصية للقاهـرة والجيزة وإفريقيا ومقرها مركز مارمرقس مدينة نصر بالقاهـرة : 1- الأنبا نجيلوس الأسقف العام بالقاهرة. 2- القمص أثناسيوس يوسف. 3 – القس إسحاق يعقـوب. 4 - القس يوسف إسحاق. 5 - القس يوحنا جون. 6 - القس داوود إدوارد. 7 – الدكتورة مارسيل عبد الله، 8 – الأستاذ ألبير أنسي.

ثانيـا: دائرة الأحوال الشخصية الإسكندرية والوجه البحري ومقرها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية: 1- الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى. 2- القمص هـدرا لمعي. 3 – القس كاراس إبراهيم. 4 - القس أندراوس موريس. 5 - الأستاذ نصحي نظير إبراهيم. 6 – الدكتورة ماجدة منير عوض.

ثالثا: دائرة الأحوال الشخصية الوجه القبلي ومقرها دير العذراء - درنكة بأسيوط: 1- الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها. 2 – القمص إسحاق نجيب. 3 – القمـص إيليا يوسف. 4 - القس أثناسيوس فـوزي. 5 - القس يوأنس مسيحة. 6 – القس أنجيلوس ثروت. 7 - القس أبادير فوزي.

8- الأستاذ نبيل فـانوس سعد. 9 – الدكتورة يونا حنا نسيم.

البابا يشكر رؤساء مجالس الأحوال الشخصية السابقين بالكنيسة

وشكر البابا تواضروس، أعضاء المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية «دورة 2018-2021م» تحت إشراف الأساقفة اللذين قاموا بمجهود كبيـر في هـذه الخدمة الجديدة وهم: 1 - الأنبا ماركوس أسـقف دمياط وكفر الشيخ وتوابعها دائرة القاهرة. 2- الأنبا مرقس مطران شـبرا الخيمة وتوابعهـا بدائرة الإسكندرية والوجه البحري. 3- الأنبا أسطفانوس أسـقف ببا والفشـن دائـرة الوجه القبلي.