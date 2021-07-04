ميجان فوكس تخطط لإعادة تقديم فيلم الرعب «Jennifer's Body» في مسلسل

كشفت الممثلة الأمريكية ميجان فوكس عن رغبتها في إعادة إحياء فيلم «Jennifer's Body»، من خلال طرح جزء جديد من الفيلم الذي صدر في عام 2009، أو تحويله إلى مسلسل تلفزيوني، وهو الفيلم الذي حقق نجاح جماهيري بالرغم من عدم نجاحه في شباك التذاكر وقت عرضه.

«Jennifer's Body» بطولة ميجان فوكس حقق 31 مليون دولار في دور العرض

وألقا كلا من ميجان فوكس والكاتب ديابلو كودي، اللوم في فشل الفيلم على عدم التسويق الجيد له، وفقا لما نشره موقع «سكرين رانت».

جاء ذلك خلال مقابلة لها مع صحيفة «واشنطن بوست»، تحدثت «فوكس» حول عدد من الموضوعات الشخصية، بما في ذلك رغبتها في مواصلة قصة «Jennifer's Body» في فيلم تكميلي أومسلسل تلفزيوني.

ميجان فوكس

كما ناقشت معركتها مع كراهية النساء المتأصلة في هوليوود في الماضي وعدم قدرتها على التعامل مع معايير النظام الذكوري، مع دخولها في منتصف الثلاثينيات من عمرها، فإنها تضع خططًا لإعادة دخولها مرة أخرى إلى المشهد السينمائي، كما تحدثت عن أزمتها مع إضفاء الطابع الجنسي المفرط على النساء والتركيز الإجمالي على الصورة الذاتية، أوضحت أنها تمكنت منذ ذلك الحين من تجاوز القيود المسبقة المفروضة عليها بسبب مظهرها الخارجي.

وتابعت الممثلة الأمريكية في حديثها: «على مدار الإثني عشر عامًا الماضية، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الأفلام الشعبية التي كتبتها وأخرجتها النساء، علاوة على ذلك، أصبح الجمهور يتوقع المزيد من الروايات التي تقودها شخصيات نسائية رائدة بطرق لم يتم القيام بها من قبل»

وعرف الجمهور ميجان فوكس على نطاق واسع للمرة الأولى من خلال أدائها لشخصية «ميكايلا بانيس» في «Transformers»، وبعد ذلك أصبحت علاقتها متقطعة مع السينما، خاصة مع تصوير وسائل الإعلام لها على أنها مجرد رمز جنسي، ولكن شهد الجمهور انتقالها البطيء من دائرة الضوء إلى أدوار أكثر تميزا حسب رغبتها، بما في ذلك شخصية «ريجان» التي قدمتها في مسلسل «New Girl».