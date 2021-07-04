تطوير هضبة الأهرام.. مشروع يهدف للحفاظ على الموروث الأثري والتراث

قاربت أعمال تطوير مشروع هضبة الأهرام على الانتهاء خلال الشهر الجاري، انتظارا للموعد الرسمي لافتتاحه، والذي يعتبر أحد المشاريع القومية التي تتبناها الدولة بتحويل منطقة آثار الهرم إلى مزار سياحي عالمي يهدف لجذب السياحة من خلال عمل تنسيق وتنظيم جميع السيارات والمركبات والعناصرالبنائية للأنشطة الخدمية السياحية والإدارية والترفيهية وتوفير اللافتات الإرشادية والمعلوماتية والاعتماد على حركة المشاة من خلال توفير وتصميم مسارات موائمة للمشاة مع السماح فقط للبناء والنشاط الذي لا يؤثر سلبيًا على الصورة والرؤية التاريخية.

الحفاظ على الموروث الأثري والتراث الطبيعي للهضبة

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراث الطبيعي للهضبة، ورفع جودة تجربة الزائر والذي بدأ تنفيذه في شهر يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمني مدته 3 سنوات تنتهي في 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد منذ يناير 2011.

مدخل جديد لدخول الزوار لزيادة دخل الاثار

والمشروع سيحدد مركز واحد للزوار كمنطقة انتقالية ويكون الوصول إليه من المدخل الجديد من طريق «القاهرة - الفيوم» على مساحة حوالي 4000 متر مربع، ويتكون من منطقة الدخول التي تحتوي على ساحة الدخول ومنافذ بيع التذاكر وقاعة عرض سينمائي وقاعة عرض متحفي ومكتبة، وكذلك إدارة المبنى وخدمات الزوار، كما يحتوي على مساحة 500 متر مربع مخصصة للاستخدام كبزارات وكافيتريا وأنشطة لتحصيل إيرادات لزيادة دخل الآثار وزيادة الدخل القومي.

مدخل خاص للدخول إليه من نزلة السمان وكفر الجبل للمجتمع المحلى

وفي النطاق الثالث المخطط الخارجي للمنطقة «منطقة التريض وركوب الخيل ومنطقة السوق»، وهي على مسافة آمنة بعيدًا عن النطاق الأثري ومجاله المباشر ومفصولة بالسياج الأمني، كما أنه يتم تطوير وتصميم مدخل خاص للدخول إليها من نزلة السمان وكفر الجبل للمجتمع المحلي الذي يعتمد على تلك الأنشطة الترفيهية من ركوب الخيل والجمال وكذلك تسويق وبيع الهدايا التذكارية.

توفير المواقع البديلة في النطاق الخارجي للمنطقة

يعتمد المخطط تنمية مسار حلقي خارجي لحركة المركبات الآلية المصرح لها بالمنطقة، للتواصل والربط وخدمة قطاعات إدارية ثلاثة وأساسيات يحددها برنامج المشروع ويتضمنها المخطط ضمن الرؤية السياسية لنقل كافة المباني الخدمية والإدارية والمنشآت المحلقة خارج المنطقة الأثرية ومجاله المباشر وتوفير المواقع البديلة في النطاق الخارجي للمنطقة.

الخدمات التي سيقدمها للجمهور

ويقدم المشروع عددا من الخدمات للجمهور، منها قاعة عرض سينمائي وقاعة عرض متحفي ومكتبة، وكذلك إدارة المبنى وخدمات الزوار، كما يحتوي على مساحة 500 متر مربع مخصصة للاستخدام بزارات وكافيتريا وأنشطة لتحصيل إرادات لزيادة دخل وزارة الآثار وزيادة الدخل القومي منطقة التريض وركوب الخيل ومنطقة السوق مخصصة بالمخطط فى النطاق الثالث الخارجى للمنطقة على مسافة آمنة بعيدًا عن النطاق الأثري ومجاله المباشر ومفصولة بالسياج الأمني.