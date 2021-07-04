إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالسويس

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، جراء انقلاب سيارة ملاكي قرب مدخل محافظة السويس، ظهر اليوم الأحد.

وتلقى اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب طريق النفق بالكيلو 109، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ونقلهم إلى مستشفى السويس العام لفحصهم وتلقي العلاج.

ودفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بأربع سيارات إسعاف، حيث نقلت كلًا من مهاب محمد سيد، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سيد جمعة، 48 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد فؤاد أحمد، 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وشعبان عبد العال، 48 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بالقاهرة.

وكشفت المصادر الطبية استقرار حالة المصابين وإجراء الطوارئ اللازمة لهم، مشيرة إلي أنه يجرى عمل الأشعات والفحوصات اللازمة للمصابين قبل خروجهم من المستشفى.

وفي وقت سابق، لقي شخص مصرعه وأصيب 26 آخرون في حادث تصادم بين 4 سيارات، بطريق الإسماعيلية السويس قرب قرية أبوسلطان بمركز فايد.

وقالت مصادر، إن الحادث أسفر عن تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي وسيارتين أجرة على طريق السويس، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة 26 آخرين بينهم 5 أشخاص فى حالة حرجة.