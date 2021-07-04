عاجل.. مد مهلة تلقي طلبات عدادات الكهرباء الكودية لنهاية يوليو الجاري

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، مد الموعد النهائي لتلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حتى 31 يوليو الجاري.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بناء على رغبة المواطنين في مد فترة تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، جرى مد فترة تلقي الطلبات حتى نهاية الشهر الجاري.