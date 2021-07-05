مع فتح التراخيص.. خطوات الحصول على رخصة بناء والأوراق المطلوبة

بدأت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية في تفعيل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة تراخيص البناء الجديدة في جميع المراكز والمدن، والذي يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر أبريل الماضي، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، حيث بدأ التطبيق فعليا في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات الحصول على رخصة بناء والأوراق المطلوبة للحصول عليها وفقًا للقانون المنظم وذلك على النحو التالي:

خطوات الحصول على رخصة بناء جديدة

- يتقدم المواطن للمركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الرخصة وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به (صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة من شهادة الصلاحية) مع الإطلاع على أصل العقد المشهر.

- يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، كما يحصل على بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، ثم يتعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وإعداد التصميمات الهندسية للمبنى.

- تتمثل الخطوة التالية في أن يسلم المهندس ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقًا للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفيًا المستندات، ثم يستلم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

- وأخيرًا، سيتم إخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

- في حال رغبة المواطن في الشروع في البناء، فإن على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقًا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي.

- في حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية للمبنى للإشغال إلى المركز التكنولوجي، والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.