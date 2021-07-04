«تعليم الغربية» تعلن وظائف شاغرة.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حاجتها للتخصصات في تعيين وظائف بتوجيه التعليم الفني لسنة 2021، على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.

تعليم الغربية يحدد اشتراطات مسابقة تعيين توجيه التعليم الفني

وتضمن إعلان المسابقة تحديد المتقدمين، وعلى رأسهم وظائف التعليم الفني للمتخصصين بالتعليم الصناعي والورش الفنية العملية بالتعليم الزراعي، وتتضمن شغل وظائف التوجيه الفني وشغل وظائف معلم خبير وكبير معلمين والتجديد لشغل وظائف التوجيه الفني بكل التخصصات، لرفع كفاءة المرحلة التعليمية ورعاية طلابها والعاملين بها.

وحددت مديرية التربية والتعليم حسب المنشور المعتمد بقرار من ناصر حسن وكيل التربية والتعليم، أن يكون المرشح على رأس العمل في نطاق محافظة الغربية، وتقرير عن الأداء الوظيفي وخلو سجل عمله من أي جزاءات، وألا يكون مُحال للمحكمة التأديبية أو الجنائية، ولا يجوز التقدم بأي طلبات لتعديل الترشح، والتقدم للوظائف المذكورة، حسب اللوائح المنظمة للعمل بالإدارات التعليمية والمدارس بشكل دوري.

التقدم بملفات المرشحين إلكترونيًا عبر مواقع الإدارات التعليمية

وحددت المديرية التقدم بملفات المرشحين إلكترونيًا عبر مواقع الإدارات التعليمية، أو يدويًا عبر مقر مديرية التربية والتعليم بطنطا، ويتم استقبالها خلال الفترة الزمنية من 5 يوليو حتى 1 أغسطس لسنة 2021، خلال الثلاثة الأسابيع المقبلة.