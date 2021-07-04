البابا فرنسيس يتوجه إلى روما لإجراء جراحة بالأمعاء

قال المتحدث باسم الفاتيكان «ماتيو بروني»، إن البابا فرنسيس دخل مستشفى في روما لإجراء جراحة مقررة بالأمعاء.

ولم يتضمن الإعلان المختصر، بعد ظهر يوم الأحد موعد إجراء الجراحة، لكنه أشار إلى إصدار إعلان عند اكتمال الجراحة وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقبل ثلاث ساعات فقط من دخول المستشفى، استقبل البابا فرنسيس الجمهور في ساحة القديس بطرس تماشيًا مع تقليد يوم الأحد، وأخبرهم أنه سيتوجه إلى المجر وسلوفاكيا في سبتمبر.

وطلب البابا فرنسيس، 84 عامًا، خلال العظة الأسبوعية من الجمهور الصلاة من أجله، وهو ما كان ربما إشارة إلى الجراحة المقررة في مستشفى جيميلي في روما.